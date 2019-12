Openbare ziekenhuistarieven: Wat kan de consument ermee?

Belang voor de consument

Uit de data van CZ blijkt dat de tarieven per ziekenhuis, voor dezelfde behandeling, soms wel honderden euro’s kunnen verschillen. Omdat de kosten voor ziekenhuisbehandelingen verrekend worden met het eigen risico (dat de consument zelf betaalt), bieden deze datagegevens belangrijke keuze-informatie. De verschillen in prijs zeggen niets over de kwaliteitsverschillen. Maar juist als het ontbreekt aan gedegen kwaliteitsinformatie, kan de prijs van de behandeling voor de consument doorslaggevend zijn.

Tools

Andere partijen hebben handige tools opgesteld waarbij CZ-verzekerden de prijs van een behandeling per ziekenhuis op kunnen zoeken.

RTL Nieuws toont in zijn tool de zorginstellingen met de laagste én hoogste prijs per behandeling, voor verzekerden van CZ. Zoeken op zorgproductcode is hier niet mogelijk.

Bij de tool Verken de zorgkosten kan de consument zoeken op omschrijving, zorgproductcode en declaratiecode. De tool toont het gecontracteerde tarief van CZ per zorgverlener, met daarnaast ook de gemiddelde prijs voor deze behandeling en het procentuele verschil van de gecontracteerde prijs t.o.v. het gemiddelde.

Ook op Doktersrekening.nl kan de consument op omschrijving, zorgproductcode en declaratiecode zoeken. Deze partij toont de passantentarieven per ziekenhuis, per behandeling. Daarnaast kun je er informatie vinden over de kenmerken van de behandeling, het aantal keer per jaar dat de behandeling uitgevoerd wordt en de gemiddelde prijs van de behandeling. De tool levert nog geen informatie over gecontracteerde tarieven.

