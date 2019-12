Operaties in minder ziekenhuizen mogelijk

Aan de hand van kwaliteitseisen, die door artsen zelf zijn opgesteld, heeft de organisatie van zorgverzekeraars gekeken welke ziekenhuizen aan de normen voldoen. Ziekenhuizen die niet voldeden, zijn gestopt met de behandeling.

Zo zijn van de 61 ziekenhuizen die de behandeling van 'kanker van de weke delen' aanboden, 33 ziekenhuizen gestopt (54%). En van de 49 ziekenhuizen die behandelingen aan de bijnier aanboden, zijn er 29 gestopt (59%). Ook voor de behandeling van overgewicht kun je in minder ziekenhuizen terecht. Het overzicht welk ziekenhuis welke complexe behandeling aanbiedt is te vinden op www.minimumkwaliteitsnormen.nl. De inventarisatie richt zich uitsluitend op de operatie. Patiënten kunnen in veel gevallen de noodzakelijke voor- of nazorg krijgen in het ziekenhuis in de buurt.

Het niet meer overal uitvoeren van alle operaties wordt ook wel concentratie van de zorg genoemd. Hierdoor kunnen ziekenhuizen zich specialiseren. Dit verhoogt de kwaliteit en bespaart kosten, nadeel is dat patiënten mogelijk verder moeten reizen voor een behandeling. De Consumentenbond staat achter de ontwikkeling dat behandelingen alleen worden uitgevoerd in ziekenhuizen die aan de gestelde eisen voldoen. Voorwaarde is wel dat het voor patiënten duidelijk is waar ze terecht kunnen. In de Gezondgids van december/januari zal een artikel over concentratie en specialisatie worden gepubliceerd.