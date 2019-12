Oproep: Deel je ervaring met budgetpolissen

Nieuws|Heb jij een goedkope zorgverzekering afgesloten bij Menzis, TakeCareNow! (Zilveren Kruis Achmea) of ZEKUR? Wij zijn op zoek naar jouw ervaring met de zogenaamde budgetpolis.









Merk je er eigenlijk niets van dat je een budgetpolis hebt of loop je juist tegen problemen aan, zoals:

Een hoge rekening gekregen, omdat niet alles vergoed werd?

Je mocht niet meer naar de zorgverlener die je zelf uitgekozen had?

Je moest je medicatie plotseling bij een andere (internet)apotheek halen?

Je kreeg je oude vertrouwde hulpmiddel niet meer en moest overstappen op een ander merk?

Voor een artikel in de Consumentengids van november zijn we op zoek naar positieve en negatieve verhalen over de budgetpolis. Mail jouw verhaal naar rdjong@consumentenbond.nl

Jouw verhaal is meer dan welkom!