Oproep: ervaring met wachtlijstbemiddeling door zorgverzekeraar?

Nieuws|Ben jij recentelijk gestuit op een (lange) wachttijd voor een ziekenhuisbehandeling? En heb je toen gebruikgemaakt van de wachtlijstbemiddeling (ook wel 'zorgbemiddeling') van je zorgverzekeraar? De Consumentenbond is benieuwd naar jouw verhaal.

Voor een artikel in de Consumentengids willen we graag weten of je ervaring hebt met wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar voor een ziekenhuisbehandeling.

Bij welke behandeling en in welk ziekenhuis liep je tegen een wachttijd aan, en hoe lang was deze? Bij welke verzekeraar heb je vervolgens wachtlijstbemiddeling aangevraagd? Hoe verliep de procedure? Ben je er tevreden over? En kon je door de wachtlijstbemiddeling eerder geholpen worden?

Deel je verhaal door een e-mail te sturen naar wachtlijstbemiddeling@consumentenbond.nl. Mogelijk gebruiken we je melding voor het artikel.

Alvast bedankt!