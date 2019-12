Opzeggen zorgverzekering voorkomt problemen

Consumenten hebben nog een paar dagen de tijd om de oude zorgverzekering op te zeggen. De opzegging moet voor het nieuwe jaar bij de zorgverzekeraar binnen zijn, anders loopt de polis door in 2014.

Niet te laat

Overstappers die een nieuwe zorgverzekering afsluiten, kunnen er voor kiezen de oude zorgverzekering op te laten zeggen door de nieuwe zorgverzekeraar. Maar door de drukte in de laatste dagen van het jaar, kan het voorkomen dat de aanvraag en opzegging niet op tijd verwerkt worden. Door ook zelf een email te sturen naar de oude zorgverzekeraar, houd je zelf de regie in handen en weet je zeker dat de opzegging niet te laat binnenkomt.

Afsluiten kan tot 1 februari

Minder bekend is dat je een maand langer de tijd hebt om een nieuwe zorgverzekering te kiezen en af te sluiten. Ook al wordt de nieuwe polis pas in de loop van januari afgesloten, de nieuwe verzekering gaat altijd in per 1 januari.

Zorgverzekeringen vergelijken

Ook al zijn de zorgpremies voor 2014 een stuk lager dan in 2013, het gaat nog steeds om veel geld. Ook de voorwaarden van de zorgverzekering zijn belangrijk als je zorg nodig hebt of gaat krijgen. Je kunt nu je zorgverzekering vergelijken bij de Consumentenbond. We helpen je graag bij het kiezen van een voordelige en passende zorgverzekering.

