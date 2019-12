Overstappers zorgverzekering wachten tot januari

Nieuws|Hoewel zorgverzekeraars jaarlijks op 19 november hun polisvoorwaarden en contracten met zorgverleners rond horen te hebben, was er tot in december afgelopen jaar nog veel onduidelijkheid op dit gebied. Misschien dat daarom 66% van de consumenten in de poll van de Consumentenbond aangaf pas in januari een nieuwe zorgverzekering te kiezen.

Overstappen

Begin januari stelden we consumenten de vraag: "Ben jij al overgestapt van zorgverzekeraar?" 9% gaf aan dit al voor het nieuwe jaar geregeld te hebben. 13,5% van de deelnemers heeft wel over overstappen nagedacht, maar was te laat. In januari kan je nog overstappen van zorgverzekeraar, maar alleen als je je oude verzekering voor 31 december opzegt. 66,2% heeft in 2015 zijn oude verzekering opgezegd, maar wachtte met het kiezen van een nieuwe verzekering tot januari. Het percentage consumenten dat ervoor heeft gekozen bij de huidige zorgverzekeraar te blijven was 11,3%.

Minder budgetpolissen

Opvallend is de landelijke trend waarbij consumenten minder vaak voor budgetpolissen kiezen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit kan komen door het verminderde aanbod aan budgetpolissen, maar zeker ook door bewustwording van de consument. Voorgaande jaren is de budgetpolis regelmatig onder vuur komen te liggen, vanwege de lage vergoedingen en het beperkte aantal gecontracteerde ziekenhuizen.

Hoog eigen risico

Om toch op de premie te besparen lijken consumenten dit jaar eerder te kiezen voor een verhoogd eigen risico. Vooral de overstappers in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 blijken extra risico te willen nemen in ruil voor premiekorting. De meeste consumenten die het eigen risico verhoogden, deden dit maximaal (€885). Dit is in lijn met de cijfers van overstappers via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Ook daar blijken mensen die hun eigen risico verhogen, dit meestal maximaal te doen.

Lees ook: