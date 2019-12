Driekwart kiest voor naturapolis bij zorgverzekering

Nieuws|Driekwart van de verzekerden heeft in 2017 gekozen voor een naturapolis. Bijna 20% koos voor een restitutiepolis en 5% voor een combinatie van beiden: de zogeheten combinatiepolis. Dit blijkt uit de rapportage Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2017 van Vektis, centrum voor informatie van zorgverzekeraars.

Overstappers

Vektis berichtte al eerder dat 6,4% van de verzekerden dit jaar is overgestapt van zorgverzekering, tegenover 6,3% in 2016. Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is 37% minstens eenmaal van zorgverzekeraar gewisseld.

Aantal polissen

Het aantal basisverzekeringen is gedaald van 61 in 2016 naar 58 in 2017. Ruim de helft van de aangeboden verzekeringen is een naturapolis, ruim éénderde een restitutiepolis en de rest zijn combinatiepolissen. De Consumentenbond pleit met de actie Polisjungle al geruime tijd voor minder polissen, om zo meer duidelijkheid voor de consument te scheppen.

Premie

De gemiddelde nominale jaarpremie per verzekerde bedraagt in 2017 €1353. Dat is een stijging van 7,2% (€91) ten opzichte van 2016. Collectief verzekerden betalen in 2017 gemiddeld €38 minder dan individueel verzekerden.

Eigen risico

In 2017 koos 12% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplichte eigen risico. 72,5% van de mensen die hun eigen risico verhoogden, deden dat maximaal. Van de mensen met een eigen risico van €385, maakt iets minder dan de helft hun eigen risico volledig op. Bij mensen met een maximaal eigen risico (€885) is dit 8%.

Aanvullende verzekeringen

84,1% van de verzekerden heeft in 2017 een aanvullende zorgverzekering. Mensen met een collectieve verzekering kiezen vaker voor een aanvullende verzekering dan mensen die individueel verzekerd zijn (88,7% tegenover 74,6%).