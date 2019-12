Peiling contractering 2018: veel zorgverzekeraars blijven achter

Minder contracten

We vergeleken voor deze peiling het aantal contracten dat zorgverzekeraars voor 2018 afsloten (peildatum 29 december 2017) met apotheken, fysiotherapeuten en klinieken met de aantallen uit 2017. Overigens waren van sommige zorgverzekeraars de gegevens (gedeeltelijk) onbekend, waardoor dit onderzoek niet volledig kan zijn.

De meeste zorgverzekeraars bleken op de peildatum minder contracten te hebben afgesloten dan in 2017. Niettemin nam het aantal contracten gedurende 2017 nog toe en ook hebben we de cijfers van eind december 2016 niet tot onze beschikking. Het is dus voorbarig om op basis van deze peiling te concluderen dat er voor komend jaar veel minder contracten zijn afgesloten dan in het afgelopen jaar. Wel zijn er opvallende verschillen.

Grote verschillen

De Amersfoortse en ONVZ contracteerden bijvoorbeeld 61% van de apothekers, terwijl in 2017 93% een contract had met deze 2 zorgverzekeraars. De Friesland Zorgverzekeraar heeft in deze categorie de grootste inhaalslag te maken: slechts 564 apotheken van de 2121 apotheken sloten tot nu toe een contract met deze zorgverzekeraar af, vergeleken met 1753 apotheken in 2017.

Ook als het gaat om contractering voor fysiotherapie en klinieken vallen de resultaten bij een aantal verzekeraars tegen. De Amersfoortse, Menzis en ONVZ zitten alledrie op ruim 500 fysiotherapie contracten minder dan vorig jaar. De Amersfoortse en ONVZ contracteerden verder slechts 121 van de 703 klinieken. Ter vergelijking: in 2017 stond de teller bij beide zorgverzekeraars op 376 gecontracteerde klinieken.

Positieve meevallers

Er werden ook goede resultaten gehaald. Salland, Hollandzorg en ZorgDirect sloten voor 2018 met alle apotheken een contract af. Het jaar ervoor kwamen ze uit op een percentage van bijna 90%. Ook CZ en VGZ doen het op dit punt zeer goed met percentages van respectievelijk 93% en 91% gecontracteerde apotheken voor 2018.

Bij DSW, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid viel de toename in gecontracteerde fysiotherapeuten in positieve zin op. Het gemiddelde stijgingspercentage bedroeg bij deze zorgverzekeraars 4,5%. Ook contracteerden DSW en Menzis een groter aantal klinieken dan in 2017.

Advies: onderzoek en vergelijk

Omdat de contractering bij de meeste zorgverzekeraars nog niet rond is bij de start van het verzekeringsjaar, blijft het belangrijk voor consumenten om hun zorgverzekering op dit punt onder de loep te nemen. Ga na of jouw zorgverlener een contract heeft met je verzekeraar, zodat je in 2018 niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Overweeg ook om over te stappen als bijvoorbeeld jouw apotheek of fysiotherapeut niet gecontracteerd blijkt voor het komende verzekeringsjaar.

