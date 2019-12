Premie basisverzekering 2013 blijft vrijwel gelijk

Nieuws|Zorgverzekeraars lijken de premie voor de basisverzekering van 2013 redelijk ongemoeid te laten. Van de premies die tot nog toe bekend zijn gemaakt, blijft er een gelijk aan die van 2012 (DSW), de andere twee basisverzekeringen worden 50 cent per maand duurder (Stad Holland) of goedkoper (Menzis).

Menzis is de eerste zorgverzekeraar die de premie verlaagt. Met ruim 2 miljoen verzekerden behoort de zorgverzekeraar tot een van de grootste van Nederland. De zorgverzekeraar geeft met de verlaging een belangrijk signaal af naar andere verzekeraars.

Toch is er geen reden voor consumenten om zich rijk te rekenen, waarschuwt de Consumentenbond. Het verplichte eigen risico stijgt volgend jaar naar 350 euro. Dat betekent dat iedere volwassen verzekerde de eerste 350 euro aan zorgkosten - het bezoek aan de huisarts telt niet mee - uit eigen zak moet betalen.

Daarnaast vervalt een aantal vergoedingen uit het basispakket, zoals de rollator. Voor hoortoestellen wordt een eigen bijdrage van 25% ingevoerd.

Voor consumenten is het zaak om bij het afsluiten van hun zorgverzekering ook goed te letten op de premies van de aanvullende pakketten. Deze kunnen mogelijk wel verhoogd zijn.

Ook kan het per jaar verschillen wat er wel en wat niet in het aanvullende pakket van de verzekeraar zit. Hierdoor kun je als consument alsnog duurder uit zijn. Let hier dus goed op en weeg voor jezelf goed af of je deze aanvullende verzekering nodig hebt.

Bron: Menzis