Premie belangrijkste reden bij overstappen zorgverzekeraar

Nieuws|De voornaamste reden om van zorgverzekeraar te wisselen is de ontevredenheid over de hoogte van de totale premie bij de oude zorgverzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen hun Consumentenpanel Gezondheidszorg.

8% van de respondenten van het onderzoek is dit jaar overgestapt. 30% gaf de totale premiehoogte op als reden om over te stappen. Andere redenen om van zorgverzekeraar te wisselen waren de verandering in het verwachte zorggebruik (19%) en de ontevredenheid over de hoogte van de premie van de basisverzekering (16%).

Trends

Opvallend is dat de respondenten die hun eigen gezondheid als matig of slecht bestempelen vaker overstappen (9%) dan mensen die hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren (6%). Verder stappen jongere mensen vaker over dan oudere, en mensen met lagere inkomens vaker dan mensen met hogere inkomens.

Niet overstappen

Mensen die bij dezelfde zorgverzekeraar bleven deden dat vooral omdat ze tevreden waren over de service van de zorgverzekeraar (42%) of over de dekking van de totale polis (36%), of omdat ze al heel lang bij hun zorgverzekeraar zitten (31%).

Nu nog overstappen?

Je kunt alleen in uitzonderlijke gevallen nog gedurende het jaar overstappen en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.