Premie zorgverzekering reden voor overstappen

Nieuws|De premie en de dekking van de aanvullende zorgverzekering was in 2012 de belangrijkste reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar , blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Het aantal overstappers lag in 2012 met 8,4% hoger dan in 2011, toen 7,6% van zorgverzekeraar veranderde. In voorgaande jaren schommelde het aantal overstappers steeds rond de 5%.

De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering waren in 2012 een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. De hoogte van de totale premie (basisverzekering + aanvullende verzekering) was de belangrijkste reden om te wisselen.

Veel mensen wisselen ook doordat ze kunnen deelnemen aan een collectieve regeling, meestal via hun werkgever, en ook de prijs van de aanvullende verzekering is een belangrijke reden om over te stappen.

Steeds meer mensen - vooral jongeren en mannen - hebben zelfs helemaal geen aanvullende verzekering. Ook deze trend zet door. Al heeft in 2012 nog steeds bijna 90% van de bevolking een aanvullende verzekering afgesloten.

Bron: Nivel