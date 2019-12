Premiestijging bij meer zorgverzekeraars

Nieuws|De premiestijging bij zorgverzekeraars zet door. Na DSW en CZ verhogen ook De Amersfoortse, De Friesland, Delta Lloyd, inTwente, Kiemer, OHRA, Stad Holland, Zorg & Zekerheid en Menzis de premie van de basisverzekering in 2017. Bij deze laatste stijgt de premie met zo’n €12 per maand.

De grote vier

Nu CZ en Menzis hun premiestijgingen bekendgemaakt hebben, zijn de premies van de basisverzekeringen van twee van de vier grote verzekeraars bekend. VGZ en Achmea laten nog op zich wachten. Zorgverzekeraars hebben nog tot en met 19 november de tijd om hun premies bekend te maken.

Menzis

Bij Menzis stijgen de goedkoopste naturapolis (Menzis Basis Voordelig) en de restitutiepolis (Menzis Basis Vrij) het meest. Daar betaal je per maand €12,25 meer voor dan vorig jaar (van €90,75 en €109,75 in 2016 naar €103 en €122 in 2017). De reguliere naturapolis (Menzis Basis) stijgt met €12: van €107 in 2016 naar €119 in 2017.

Forse stijging

De premiestijgingen liggen tot nu toe tussen de €6 tot ongeveer €12 euro per maand. Dit is een stuk hoger dan de gemiddelde premiestijging van €3,50 die minister Schippers op Prinsjesdag zei te verwachten. De Consumentenbond verbaast zich over de extra premiekosten. Onderzoek van de Consumentenbond naar de winsten en reserves van zorgverzekeraars liet zien dat 'de grote vier' (CZ, Achmea, VGZ en Menzis) nog genoeg reserves op de plank hebben liggen.

