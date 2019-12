Premieverhogingen zorgverzekeringen onbegrijpelijk

Nieuws|CZ en Ohra volgen VGZ met premiestijgingen voor de zorgverzekering in 2015. De basisverzekeringen van CZ en Ohra stijgen wel minder hard dan die van VGZ. Volgens de Consumentenbond is het onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars beweren dat ze niet onder een premiestijging heen kunnen.

Onvermijdelijk?

Zorgverzekeraars hebben in de pers laten weten het niet eens te zijn met het standpunt van de Consumentenbond dat er voor 2015 sprake moet zijn van premieverlagingen omdat zorgverzekeraars onacceptabel hoge reserves hebben. CZ en VGZ zeggen dat het interen op reserves alleen een beperking van de premieverhoging mogelijk maakt. Volgens de zorgverzekeraars is de premiestijging het onvermijdelijke gevolg is van de overheveling van een deel van de zorg die tot 2015 vergoed werd vanuit de AWBZ.

Die uitleg strookt niet met de resultaten van het onderzoek dat de Consumentenbond deed naar de winsten en reserves van de vier grote zorgverzekeraars. Per premiebetaler ligt er bij de verzekeraars maar liefst €251 aan overreserves op de plank. Daarbij hebben we uiteraard ook rekening gehouden met de extra kosten die zorgverzekeraars krijgen door onder andere overheveling van AWBZ-zorg en de invoering van nieuwe reserveregels. VGZ boekte over 2013 de hoogste winst en CZ zat samen met Menzis onder het gemiddelde, maar boekte alsnog €70 en €71 in de plus per premiebetaler.

Niet alleen wijziging van de premie

Niet alleen de premie van de zorgverzekeringen verandert in 2015. Ieder jaar kunnen zorgverzekeraars andere afspraken maken met zorgverleners. Consumenten die de goedkoopste naturaverzekering afsluiten bij VGZ krijgen in 2015 niet langer 75% van de kosten vergoed als de zorgverlener geen contract heeft met VGZ. Bij CZ is dat percentage verhoogd van 50% naar 65%. Maar zelfs dan kunnen de kosten die je moet bijbetalen flink oplopen.

