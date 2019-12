Premieverlaging zorgverzekeringen Achmea te laag

Premiejagen

Eind september startte de Consumentenbond de petitie Premiejagen. We willen dat de overschotten aan reserves en onnodig opgebouwde winsten verrekend worden in de zorgverzekeringpremies van consumenten. Inmiddels is de petitie bijna 48.000 keer getekend.

De prijzen van alle basispakketten die tot nu toe bekend zijn voor 2014:

Zorgverzekeraar natura-/restitutiepolis maandpremie 2014 premieverlaging (p/j) Agis restitutie €104 €57 natura €98,75 €114 Avéro Achmea restitutie €104,10 €75 natura* €99,75 €114 OZF natura €100,75 €99 Pro Life natura €99,95 €100 Zilveren Kruis natura €99,95 €100 DSW restitutie €95 €90

*In 2014 vervangt Avéro Achmea de combipolis voor een naturapolis. Hierdoor krijg je als verzekerde een lagere vergoeding als je naar niet-gecontracteerde zorgverleners gaat.

Stijging premie aanvullende verzekeringen

De premies van de aanvullende verzekeringen voor 2014 zijn nog niet bij alle verzekeraars bekend. DSW en OZF hebben meegedeeld de premies voor de aanvullende verzekeringen gelijk te houden. Agis heeft een stijging van gemiddeld 5% aangekondigd. Pro Life gaat de prijzen van de aanvullende verzekeringen licht laten stijgen en Zilveren Kruis liet weten de aanvullende pakketten met gemiddeld 2% te verhogen. De prijs van de tandartsverzekeringen van Zilveren Kruis gaan niet omhoog.

Belangrijke data voor je zorgverzekering:

19 november

De nieuwe premies en polisvoorwaarden van alle zorgverzekeringen moeten bekend zijn. Met de Zorgvergelijker van de Consumentenbond kun je vanaf dan ook alle verzekeringen vergelijken en vind je de zorgverzekering die het beste bij je wensen past. Je kunt met de vergelijker ook meteen je overstap regelen.

31 december

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zorg dan dat je je oude zorgverzekering voor deze datum hebt opgezegd.

31 januari

Heb je nog geen nieuwe zorgverzekering afgesloten? Doe dit dan voor 1 februari. Je kunt een boete krijgen als je te laat bent met het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.

ZorgAlert

We houden je graag op de hoogte van alle veranderingen in de zorg en de tarieven van je zorgverzekering in 2014. Wil je dat ook? Geef je dan op voor onze ZorgAlert. Wij mailen je zodra er nieuws is. En zodra de nieuwe premies bekend zijn, kun je eenvoudig checken welke verzekering het beste bij je past. Je ziet meteen hoeveel je kunt besparen.