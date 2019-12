Prijs geeft doorslag bij keuze zorgverzekering

Deelnemers aan de poll, die meer dan 1500 keer is ingevuld, kozen 2 keer vaker voor een zorgverzekeraar met een goedkopere aanbieding dan voor een zorgverzekeraar die meer kosten vergoedt. Dat blijkt ook uit de analyse van de eerste aanvragen van zorgverzekeringen. Daaruit maken we op dat de zogenaamde 'budget-polissen', waarbij vaak een beperkte keus uit ziekenhuizen mogelijk is, populair zijn.

Eerst vergelijken

Bijna de helft van de deelnemers aan de poll zegt komend jaar van zorgverzekeraar te veranderen. 1 op de 3 respondenten is er nog niet uit en wil eerst zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Slecht 15% is helemaal niet van plan om over te stappen met de zorgverzekering.

Korting bij huidige verzekeraar

Ook als je bij dezelfde zorgverzekeraar wilt blijven, kun je nog 'shoppen' voor korting. Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken. Vaak krijg je korting op de premie. Deze korting geldt meestal ook voor bestaande klanten.

Bedenktijd

Een nieuwe zorgverzekering kiezen kan tot 1 februari. Die verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari. Zorg er wel voor dat je oude verzekering uiterlijk 31 december is opgezegd als je wilt overstappen. Wie al is overgestapt van zorgverzekeraar, heeft 14 dagen bedenktijd.