Prinsjesdag: Wat verandert er aan de zorg in 2016?

Nieuws|Het is weer Prinsjesdag; de dag waarop jaarlijks onder meer de wijzigingen op het gebied van de zorg bekend worden gemaakt. We zetten de belangrijkste veranderingen binnen de zorg voor je op een rijtje.

Zorgpremie

Het kabinet gaat ervan uit dat de premie van de basisverzekering in 2016 ongeveer €7 per maand duurder zal zijn. Dit komt neer op €84 extra premiekosten op jaarbasis. Afgelopen jaar stegen de premies in de praktijk nog met €10 per maand.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico zal €385 gaan bedragen. Dit is €10 meer dan de huidige €375. Hiermee groeit dit bedrag mee met de inflatie.

Zorgtoeslag

Niet alleen de zorgpremie en het eigen risico gaan omhoog. Ook de zorgtoeslag neemt toe met €6 per maand en stijgt zodoende mee met de premieverhoging.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Om de mensen die in de knel gekomen zijn door problemen rondom de uitbetaling van PGB te compenseren wordt €20 miljoen vrijgemaakt. Dit jaar was er nog €2 miljoen beschikbaar ter compensatie.

Verpleeghuizen

Het kabinet maakt ruim €100 miljoen vrij om personeel in verpleeghuizen op te leiden. Ook krijgen patiënten in verpleeghuizen per jaar €1000 extra voor dagbesteding. Dit betekent dat de bewoners per 5 dagen 1 uur aandacht krijgen van een begeleider.

