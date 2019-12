Prinsjesdag: wat verandert er aan de zorg in 2017?

Nieuws|Het eigen risico blijft in 2017 gelijk, de zorgpremie stijgt licht en de basisverzekering wordt uitgebreid. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg, blijkt uit de Prinsjesdagstukken.

Zorgpremie

Naar verwachting van het kabinet zal de premie van de basisverzekering in 2017 met zo’n €3,50 per maand stijgen. Op jaarbasis gaat het hier om €42 extra premiekosten. De gemiddelde maandpremie zal daarmee in 2017 ongeveer €103 bedragen. Dit is vrijwel gelijk aan het niveau van de premie in 2012, maar nu is voor dat bedrag meer en betere zorg beschikbaar.

Eigen risico

Voor het eerst blijft het eigen risico ongewijzigd. Dat betekent dus dat het eigen risico in 2017 net zoals in 2016 €385 zal bedragen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag neemt toe, en zal in 2017 zo'n €2 per maand meer gaan bedragen dan in 2016.

Uitbreiding basispakket

Het basispakket wordt uitgebreid met verschillende behandelingen. Zo worden sommige plastisch chirurgische behandelingen met medische noodzaak vergoed, net als fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen. Ook valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.

ZorgAlert

