Raad van State adviseert positief over inperking vrije artsenkeuze

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen het wetsvoorstel waarmee de vrije artsenkeuze wordt ingeperkt. De Consumentenbond is teleurgesteld in dit advies van de Raad en hoopt dat de Eerste Kamer ook goed luistert naar alle bezwaren tegen de inperking van de vrije keuze.

In het advies van de Raad van State staat wel dat er een probleem kan ontstaan met vergoeding van ziektekosten in het buitenland als de wet wordt aangenomen. Er worden namelijk minder contracten afgesloten met buitenlandse artsen.

Wet tegenhouden

Minister Schippers van VWS wil de vrije artsenkeuze inperken zodat zorgverzekeraars hun zorg beter kunnen inkopen. Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die te duur of niet goed zijn worden dan niet meer vergoed. De Consumentenbond vindt dat het tot nog toe niet helder is welke criteria zorgverzekeraars gebruiken bij het wel of niet afsluiten van contracten. De Tweede Kamer heeft al met de wetswijziging ingestemd.

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog in stemming nemen en voor die tijd zal de Consumentenbond flink blijven lobbyen om de wet tegen te houden. Als de wet wordt aangenomen is het mogelijk dat consumenten hun zorgkosten niet meer (gedeeltelijk) vergoed krijgen als de behandelaar geen contract heeft gesloten met de zorgverzekeraar. De Consumentenbond vindt dat de keuzevrijheid van consumenten hierdoor teveel beperkt wordt.

ZorgAlert

