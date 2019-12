Resultaten overstappers Zorgvergelijker 2017-2018

Eigen risico

De meeste overstappers via onze Zorgvergelijker kozen voor het verplichte eigen risico van €385 (70,4%). Degenen die het eigen risico verhoogden, deden dat meestal maximaal, tot een bedrag van €885. 24,1% koos voor deze optie. De overige 5,5% verhoogde het eigen risico ook, maar niet maximaal.

Aanvullende verzekeringen

43,4% van de overstappers via de Zorgvergelijker koos voor een aanvullende verzekering met tandartsdekking. Daarmee was deze dekkingsoptie de populairste. De meest gekozen tandartsdekking is die met een 100% vergoeding van minimaal €250 per jaar.

De dekkingsoptie fysiotherapie was met 35,6% een goede tweede. De meeste overstappers kozen daarbij voor een vergoeding van minimaal 9 behandelingen per jaar.

Daarna volgden vergoeding voor alternatieve geneeswijzen (8,0%), hulp in het buitenland (7,1%) en brillen en lenzen (3,2%).

37,6% van de overstappers sloot alleen een basisverzekering af.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten nog mogelijk

Consumenten die uiterlijk 31 december hun zorgverzekering opgezegd hebben, kunnen nog tot en met 31 januari een nieuwe afsluiten. De Zorgvergelijker van de Consumentenbond helpt je in 4 simpele stappen aan een zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen.

