Risicoselectie zorgverzekeraars

Risicoselectie is verboden. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Toch hebben veel zorgverzekeraars zo hun trucjes om bepaalde personen aan te trekken. Reclame gericht op jongeren en hogeropgeleiden is bijvoorbeeld een manier om ouderen en chronisch zieken te weren.

Hoogopgeleiden

Zorgverzekeraars richten hun pijlen bijvoorbeeld op hogeropgeleiden:

BeSured vermeldt op de website een verzekeringsaanbieder te zijn 'die zich richt op studenten en young professionals'.

C4Me vermeldt niet letterlijk haar doelgroep. Wel dien je bij het invullen van je gegevens je opleidingsinstituut in te vullen en is het logo voorzien van een 'afstudeerhoed'.

Verzekeraars National Academic en Promovendum doen met hun naam vermoeden dat ze enkel hogeropgeleiden accepteren. Promovendum geeft echter duidelijk aan dat iedereen bij hen welkom is.

National Academic vermeldt dat niet specifiek, maar geeft (anders dan bij hun schadeverzekeringen) ook geen nadere indicatie dat zij zich op hogeropgeleiden richten.

Jongeren

Fitness, condooms, een soa-preventieconsult, vaccinaties en malariapillen voor buitenlandreizen: allemaal zaken die voor jongeren belangrijk zijn en die worden vergoed in de aanvullende verzekering. Door zich te richten op studenten en young professionals, geeft BeSured automatisch te kennen dat jongeren tot de doelgroep behoren. Verder kennen Interpolis, Promovendum en National Academic allen een studentenverzekering. Door de indruk te wekken dat enkel studenten van deze verzekering gebruik kunnen maken, kunnen zij oudere consumenten weren.

Onaantrekkelijke dekking aanvullende zorgverzekering

Een ander trucje van zorgverzekeraars om ouders met jonge kinderen buiten de deur te houden, is het bieden van een onaantrekkelijke dekking in de aanvullende verzekering. Het is voor consumenten met kinderen niet aantrekkelijk als een aanvullende verzekering geen orthodontie vergoedt.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij Anderzorg, BeSured, Bewuzt, C4Me, CZdirect en Ziezo. Daarnaast bieden sommige zorgverzekeraars de aanvullende verzekeringen voor kinderen onder de 18 niet gratis aan. Dit geldt voor Bewuzt, Menzis, ONVZ, en PMA.

Inschrijven kinderen

Soms werpen verzekeraars drempels op. Zo is het soms niet mogelijk om kinderen direct online in je basisverzekering op te nemen. Daarvoor moet je eerst zelf een verzekering afsluiten en pas daarna kun je een aanmeldformulier van de website downloaden, printen en inscannen of opsturen. Voor ouders betekent dit extra rompslomp om zo'n papiertje in te vullen. Zorgverzekeraar ZEKUR is de enige die zich hieraan schuldig maakt.

Beperkte contractering zorg voor kinderen

Door geen zorg te contracteren speciaal gericht op kinderen, zoals bijvoorbeeld het niet contracteren van een kinderziekenhuis, houd je veel consumenten met kinderen buiten de deur.

Cadeautjes

Andere manieren waarop zorgverzekeraars aan risicoselectie doen, is het weggeven van cadeaus bij het afsluiten van een basisverzekering die vooral op jongeren is gericht.

Bij United Consumers krijg je bijvoorbeeld een Netbook, Xbox One Pakket of Notebook cadeau wanneer je één of meerdere zorgverzekeringen afsluit.

HEMA lijkt zich voornamelijk op kinderen te richten door 50% korting op Wildlands Adventure Zoo aan te bieden voor elk meeverzekerd kind. Daarnaast ontvang je bij het afsluiten van een HEMA-zorgverzekering 10% korting op je aankopen bij de HEMA.

Ook PMA deelt uit. Wanneer je gebruikmaakt van PMA plus kun je onder meer profiteren van kortingen op autoverzekeringen, groene energie, fietsen en vakanties. Daarnaast bieden ze een gratis vitaliteitsprogramma.

