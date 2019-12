Ruim een miljoen overstappers zorgverzekering

Minder overstappers

Dit percentage valt lager uit dan het percentage van 7,0% dat het informatiecentrum voor de zorg Vektis vorige maand voorspelde. In januari werd nog uitgegaan van 1,2 miljoen overstappers. Het aantal overstappers blijft verder ook achter op vorig jaar.Toen wisselde 6,8% nog van zorgverzekering (1,1 miljoen mensen).

Zorgvergelijker

Ook via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond zijn consumenten afgelopen jaar weer overgestapt. Al eerder presenteerden wij de eerste cijfers van overstappers via onze overstapservice. Met de Zorgvergelijker vind je in een paar simpele stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen. Let op: Je kunt alleen in uitzonderlijke gevallen nog gedurende het jaar een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.