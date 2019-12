Steeds meer overstappers

In 2011 kozen meer dan 900.000 mensen voor een andere zorgverzekeraar. Dit is 5,5 % van het totaal aantal verzekerden. Daarnaast sluiten ook steeds meer mensen een collectieve verzekering af. Dit percentage steeg van 60 % in 2009 naar 66 % in 2011. Het grootste deel, 60 %, heeft een collectief via de werkgever. Consumenten kunnen naast premievoordeel ook nog andere voordelen halen: ze kunnen ook druk uitoefenen op verzekeraars om doelmatig zorg in te kopen en afspraken te maken over goede dienstverlening.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit