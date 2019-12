Premie's zorgverzekeringen stijgen; wat zijn de gevolgen voor jou?

In de praktijk komt het erop neer dat veel verzekerden volgend jaar tussen de €10 en €20 meer per maand kwijt zijn aan premie. De stijging van het eigen risico komt daar nog bovenop.

Welke gevolgen heeft dat voor jouw persoonlijke situatie? Ga je per direct op zoek naar een andere, goedkopere verzekeraar. Zeg je je aanvullende- of tandartsverzekering op? Of wacht je het liever even af? Praat mee over dit onderwerp in onze community.