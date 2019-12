Stijging eigen risico zorgverzekering in 2018

Nieuws|In tegenstelling tot eerdere berichtgeving lijkt dat het eigen risico bij een zorgverzekering de komende jaren gaat stijgen. Voor 2018 zouden we rekening mogen houden met een stijging van €385 naar €400. Ook de maandelijkse zorgpremie zal komend jaar toenemen. Dat melden ingewijden in Den Haag.

Of de maatregelen daadwerkelijk in de begroting staan moeten we nog even afwachten. In ieder geval bepalen de zorgverzekeraars uiteindelijk zelf wat de (nominale) premie wordt. Die wijken in de praktijk nogal eens af van de in de begroting genoemde bedragen.

Meerderheid Tweede Kamer voor verlaging

In de aanloop naar de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer tekende zich een politieke meerderheid af om het eigen risico te verlagen. Nu komen er berichten naar buiten dat het eigen risico alsnog zal stijgen en dat ook de premies volgend jaar fors omhoog moeten.

De verdeling van premies, eigen betalingen en solidariteit binnen het stelsel zijn een politieke keus. Het blijft een lastige afweging in hoeverre mensen bereid zijn om bij te dragen aan de zorgkosten van een ander. Het huidige systeem kent al veel solidariteit.

Risico op zorgmijding en betalingsachterstand

Een deel van de totale kosten wordt opgebracht door inkomensafhankelijke premies die via de werkgevers worden afgedragen. Daarnaast betaalt iedereen een (nominale) premie en als er zorgkosten worden gemaakt, betalen consumenten een deel van die kosten via een eigen risico. Maar ook hiervoor geldt dat daar via de zorgtoeslag een compensatie voor gegeven wordt aan minder draagkrachtige consumenten.

Een hoger eigen risico en hogere nominale premies leveren wel het gevaar op van (meer) ongewenste zorgmijding (niet naar een arts gaan als dat wel nodig is) en betalingsachterstanden. Met alle negatieve consequenties vandien. De politiek zal daarom wel de vinger aan de pols moeten houden.

Betalen in maandelijkse termijnen

Om de aanslag op de portemonnee enigszins te verlichten, bieden alle zorgverzekeraars wél de mogelijkheid om het verplichte eigen risico in maandelijkse termijnen te betalen. Het verlaagt het bedrag niet, maar het voorkomt wel dat er ineens een afrekening van het eigen risico van € 385 op de mat valt na een behandeling. Zo’n betalingsregeling kun je gemakkelijk afspreken met je verzekeraar.

Eigen risico

Uit conceptstukken van Prinsjesdag zou blijken dat het eigen risico voor 2018 €400 gaat bedragen, een stijging van €15 ten opzichte van dit jaar. Vorig jaar bleef het eigen risico voor het eerst gelijk. Tijdens de verkiezingscampagne werd juist gesproken over een verlaging van het eigen risico.

Zorgpremie

Volgens een schatting van het kabinet zou de zorgpremie in 2018 met €6 per maand toenemen. Dat komt neer op een stijging van €72 per jaar. Eerder liet zorgverzekeraar DSW al weten een stijging van de zorgpremie te verwachten.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen zal meestijgen met de kosten. Voor komend jaar zouden minima op €130 extra aan zorgtoeslag mogen rekenen. De helft is automatische compensatie, de andere helft is het gevolg van een maatregel van het demissionaire kabinet om de koopkracht van minima op peil te houden.

