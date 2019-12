Stijging in aantal klachten over zorgverzekeringen

Nieuws|De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft in 2015 2650 klachten ontvangen. Dat is zo’n 11% meer dan in 2014, toen er nog 2396 klachten binnen kwamen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de SKGZ. Volgens de SKGZ is het toename in het aantal klachten te wijten aan de veranderde registratiewijze.

Aard van de klachten

Nieuw in 2015 waren klachten over persoonsgebonden budget verpleging en verzorging, dat in 2015 voor het eerst onder de dekking van de zorgverzekering viel. Van het totaal aantal klachten ging het grootste gedeelte (57%) over verzekerde prestaties. 10% van de klachten ging over zorg in het buitenland. Klachten over het eigen risico en de eigen bijdrage (269) en die over premie en declaraties (276) vormden ieder ook 10% van het totaal aantal klachten.

Informatievragen

Ook het aantal informatievragen is met 22.537 fors toegenomen ten opzichte van 2014 (16.741). Zowel de telefonische informatievragen als die per e-mail kenden een toename. Het aantal schriftelijke informatievragen bleef gelijk.

Geschilbehandelingen

Het aantal geschilbehandelingen kende een lichte afname (3%). In 2015 ontving de Geschillencommissie Zorgverzekeringen 502 geschillen, tegenover 518 in 2014. Ruim de helft van alle geschillen ging over verzekerde prestaties (51%).

Behandelduur

De Ombudsman behandelde in 2015 2521 klachtendossiers. De gemiddelde behandelduur hiervan was 56 dagen. Voor de geschilbehandelingen trok de Geschillencommissie gemiddeld 153 dagen uit.

Kosten

In 2015 bedroegen de kosten per klacht €563 en die voor een geschilbehandeling €1847. De behandeling van een informatievraag kostte in 2015 €21.

