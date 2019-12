Tandartsverzekering: minder voor meer

Nieuws|Tussen 2008 en 2013 is de premie voor tandartsverzekeringen ruim 20 procent gestegen. Tegelijkertijd ging de vergoeding omlaag met 13,6 procent. Dit bracht de Telegraaf naar buiten op basis van een intern onderzoek van de VvAA (een ledenorganisatie van zorgprofessionals).

Aanleiding voor het onderzoek was dat tandartsen te maken krijgen met patiënten die klagen over gestegen tarieven. Volgens woordvoerder VvAA Edwin Brugmans is dat slecht voor de vertrouwensrelatie tussen patiënten en tandartsen.

Duurder uit

De VvAA deed onderzoek naar de ontwikkeling van tandartstarieven en concludeert dat die niet gestegen zijn. Consumenten met een aanvullende tandartsverzekering hebben toch pech: de premies stegen en de dekking ging omlaag.

Maar er is wel een kanttekening te plaatsen bij de conclusie dat tandartsen niets te verwijten valt. In 2012 startte minister Schippers (VWS) met het experiment vrije tarieven mondzorg. De Consumentenbond constateerde al snel dat de tarieven wel degelijk stegen, met bijna 10 procent. Daarop pleitte de Consumentenbond ervoor het experiment af te schaffen. Vanaf 2013 zijn de tarieven weer gereguleerd.

Zelf betalen

Dat neemt niet weg dat het voor veel consumenten voordeliger is om zelf de tandartsrekening te betalen. Als je een gezond gebit hebt, ben je met een aanvullende tandartsverzekering vaak duurder uit.

