Toch nog vergoeding voor allergeenpreparaaten in 2014

Dit is goed nieuws voor allergiepatiënten die deze allergiepreparaten gebruiken voor immunotherapie, want de medicijnen die kosten al snel €1700 per jaar en alternatieven zijn niet direct voorhanden. De Consumentenbond heeft dan ook klachten gekregen van patiënten toen de immunotherapiekuur in januari niet langer vergoed werd.

Nieuwe afspraak

De onverwachte aankondiging dat de preparaten per 1 januari 2014 niet meer vergoed zouden worden, was aanleiding om een kort geding aan te spannen tegen zorgverzekeraar Achmea. Dat is afgewend na een gesprek tussen farmaceutische bedrijven, de patiëntenorganisatie Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN) en Achmea. Volgens de nieuwe afspraak worden de medicijnen dit jaar nog vergoed voor mensen die de allergeenpreparaten al gebruiken.

Machtiging nodig in 2015

Vanaf 2015 hebben zij een verklaring van de behandelend arts nodig waarin staat waarom de patiënt geen gebruik kan maken van een medicijn dat wel is geregistreerd. 'Nieuwe' patiënten hebben dit jaar al zo'n machtiging van de arts nodig. Zorgverzekeraar CZ volgt de afspraak die met Achmea gemaakt is. Menzis en VGZ willen ook van 'oude' patiënten een verklaring vooraf.

