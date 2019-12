Tot €324 korting op zorgpremie bij verhogen eigen risico

Nieuws|Wie komend jaar weinig zorgkosten verwacht, kan met een vrijwillige verhoging van het eigen risico veel geld besparen op de zorgverzekering. Door het verplichte eigen risico van €375 met €500 te verhogen kun je in 2015 maar liefst tot €324 besparen op je zorgpremie. Maak je onverhoopt toch zorgkosten waarvoor je eigen risico wordt aangesproken, dan kun je de factuur daarvoor in de meeste gevallen gespreid betalen.

Bij het kiezen van je zorgverzekering, kun je je eigen risico bij de meeste zorgverzekeraars in stapjes van €100 verhogen tot het maximum van €875.

Anderzorg geeft bij een vrijwillig eigen risico van €500 de meeste korting, namelijk €324. Je neemt met die korting dus slechts een risico van €176. Bij zorgverzekeringen van Azivo, Zekur (naturapolis) en VGZ krijg je slechts €180 korting op de premie.

Als je je eigen risico met €100 wilt verhogen krijg je de meeste korting bij een zorgverzekering van Zorg en Zekerheid: dat levert een korting op van €74. Bij de meeste zorgverzekeraars ligt het bedrag daarvoor tussen de €36 en de €50.

Alleen maximaal eigen risico

Bij enkele zorgverzekeringen kun je alleen kiezen voor een eigen risico van €375 of €875. Dit is het geval bij CZ Zorgbewust, CZdirect, De Friesland Online Verzorgd, Hema, Kiemer, Menzis BudgetBewust, Ohra en Zekur. Bij zorgverzekeraar Anno12 kun je helemaal niet kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Wie veel zorgkosten verwacht te maken die vergoed worden uit het basispakket heeft niets aan het vrijwillig verhogen van het eigen risico. De premiekorting weegt dan niet op tegen de hogere kosten die je zelf moet betalen. Ook als je geen geld achter de hand hebt om het (verhoogde) bedrag aan je eigen risico te kunnen betalen als je bijvoorbeeld onverhoopt toch naar het ziekenhuis moet, kan het eigen risico beter niet vrijwillig verhogen.

Vrijwillig eigen risico in 1 keer betalen?

Of je nu kiest voor alleen het verplichte eigen risico of het eigen risico vrijwillig verhoogd, vrijwel alle zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico achteraf gespreid te betalen. Alleen bij DSW, Stad Holland, Energiek, Salland en Salland ZorgDirect moet je er rekening mee houden dat het bedrag van je vrijwillige eigen risico in een keer terugbetaald moet worden.

Zorgverzekeringen vergelijken

Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken en vaak met overstapkorting afsluiten. Uiteraard kun je naast de wensen voor je verzekeringspakket ook aangeven of je je eigen risico wel of niet vrijwillig wilt verhogen.

