Tweede zorgverzekeraar maakt premie 2013 bekend

De basisverzekering gaat volgend jaar bij Stad Holland €1248 per jaar kosten. Dit is een stijging van €6 ten opzichte van 2012. Net als DSW houden ze de premie dus vrijwel gelijk. Dit in tegenstelling tot de eerder berichten dat de premie wel eens tot €100 duurder zou kunnen worden. Ook voor de aanvullende pakketten moet volgend jaar bij Stad Holland slechts iets meer worden betaald.

Het is overigens niet vreemd dat Stad Holland de lijn van DSW volgt. Beide zijn kleine verzekeraars die bovendien ook nog samenwerken. Het blijft afwachten wat de andere zorgverzekeraars met de premie van de basis- en aanvullende verzekeringen gaan doen.

Voor een goede vergelijking van zorgverzekeringen, op basis van je eigen dekkingswensen, kan je vanaf half november weer terecht in onze zorgvergelijker.

Bron: Stad Holland