Uitbreiding basispakket zorgverzekering 2017

Plastische chirurgie

Het basispakket wordt in 2017 uitgebreid met plastisch chirurgische ingrepen die medisch noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen zonder enige borstvorming, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie.

Etalagebenen

Mensen met etalagebenen (claudicatio intermittens) in de 2e fase hebben in 2017 recht op vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen uit het basispakket per jaar. Op dit moment geldt vergoeding vanaf de 21e behandeling. Minister Schippers vreest dat patiënten door de huidige vergoedingsvorm eerder medisch specialistische zorg (vaatchirurgie) zullen ondergaan in plaats van oefentherapie en vindt dit ongewenst. Het Zorginstituut Nederland heeft eerder laten weten dat oefentherapie voldoende effectief is en de voorkeur geniet boven vaatchirurgie. Daarom geldt per 2017 een volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen op jaarbasis.

Fronttandvervanging jongeren

Jongeren tot 18 jaar waarbij blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd, of als gevolg van een ongeval ontbreken, hebben recht op fronttandvervanging met implantaten. Omdat de kaak voor het 18e levensjaar nog niet is volgroeid en daarom niet geschikt is voor het plaatsen van implantaten, wordt er van dit recht in de praktijk nauwelijks gebruik gemaakt. Daarom zal deze behandeling per 2017 tot en met het 22e levensjaar plaats kunnen vinden. Maar alleen als vóór het 18e levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval.

Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen

In de Zorgverekeringswet geldt nu een vaste eigen bijdrage van €125 voor de implantaatgedragen gebitsprothese, en een eigen bijdrage van 25% van de kosten voor een normale gebitsprothese. Per 2017 zal de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak 10%, en voor de bovenkaak 8% van de kosten bedragen. De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft gehandhaafd.