Nieuws|Patiënten gaan vaker zonder verwijzing naar de fysiotherapeut. Ze vinden het makkelijk en het kost ze minder tijd, blijkt uit een onderzoek van Nivel naar de effecten van de vrije toegang tot fysiotherapie, die in 2006 is ingevoerd.

Tot 2006 hadden patiënten een verwijzing van de huisarts nodig voor fysiotherapie. De angst dat de afschaffing hiervan tot meer behandelingen zou leiden blijkt achteraf niet gegrond. Patiënten die zonder verwijzing komen, hebben in de praktijk gemiddeld 3 behandelingen minder nodig dan mensen die worden verwezen door de huisarts.

Toename patiëntenaantal

Wel steeg het aantal patiënten dat naar een fysiotherapeut ging, maar die stijging is ook te verklaren uit de toename van het aantal chronisch zieken en ouderen. In 2004 bezocht 17% van de Nederlanders een fysiotherapeut, in 2009 was dat 21%. Het aantal mensen dat zonder verwijzing naar de fysiotherapeut ging, nam toe van 28% in 2006 tot 44% in 2010 en 47% in 2012.

Zowel patiënten als fysiotherapeuten zijn er tevreden over dat er geen verwijsbrief van de huisarts nodig is voor een behandeling. De Consumentenbond wijst er wel op dat consumenten rekening moeten houden met beperkingen van de vergoeding van fysiotherapie door de zorgverzekeraar.

Vooraf informeren

Mensen met een naturapolis, waarbij de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met specifieke zorgverleners zoals fysiotherapeuten, kunnen beter voor de behandeling checken of de eigen zorgverzekeraar wel een contract heeft afgesloten met de fysiotherapie. Als dat niet het geval is, wordt de behandeling niet of slechts voor een deel vergoed.

Maar ook wie een restitutiepolis heeft, met vrije artskeuze, moet opletten. Veel zorgverzekeraars hebben maximale behandeltarieven die ze vergoeden. Vraag in dat geval naar het behandeltarief van de fysiotherapeut en vergelijk dat met het tarief dat de zorgverzekeraar vergoedt.

Bron: Nivel