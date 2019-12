Veel animo om zorgverzekering te vergelijken

Slechts 16% blijft hoe dan ook bij de huidige verzekeraar. Welke keuze je ook maakt, je doet er sowieso goed aan om ieder jaar zorgpolissen te bekijken op wijzigingen, je kunt er namelijk niet vanuit gaan dat alles hetzelfde blijft.

Overstappen voor lagere premie

Eén op de drie deelnemers aan de Consumentenbond-poll, die bijna duizend keer is ingevuld, is zeker van plan om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. De voornaamste reden daarvoor is de wens om een lagere premie te krijgen.

Op dit moment heeft alleen DSW nog maar de premie voor 2015 bekend gemaakt, maar de Consumentenbond heeft berekend dat zorgverzekeraars meer dan voldoende reserves hebben om de zorgpremies in 2015 te verlagen.

Vergelijken

Zodra de pakketten en premies voor 2015 bekend zijn, kun je met de Zorgvergelijker van de Consumentenbond weer een goede keuze maken voor je zorgverzekering. Als je je aanmeldt voor de ZorgAlert houden we je automatisch op de hoogte.