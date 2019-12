Veel meer betalen voor zorgverzekeringen VGZ

Nieuws|Zorgverzekeraar VGZ laat consumenten in 2015 veel meer betalen voor de zorgverzekering. De goedkoopste basisverzekering van VGZ is volgend jaar €72 duurder en de duurste (restitutie)polis is maar liefst €168 duurder dan in 2014.

Volgens de zorgverzekeraar is de premieverhoging onvermijdelijk omdat de verzekeraars meer kosten moeten betalen die voorheen vanuit de AWBZ betaald werden. Maar datzelfde geldt voor zorgverzekeraar DSW, die eind september bekend maakte geen premieverhoging door te hoeven voeren.

Onduidelijkheid over premieopbouw

Meer duidelijkheid over de premieopbouw van VGZ is dus wenselijk. Eind oktober heeft minister Schippers van VWS daar al afspraken over gemaakt met zorgverzekeraars, maar VGZ heeft de premieopbouw op dit moment nog niet naar buiten gebracht.

€159 winst per verzekerde

De Consumentenbond heeft eerder aangedrongen op een premieverlaging. VGZ heeft over 2013 per verzekerde €159 winst gemaakt. Met de actie Premiejagen heeft de bond erop aangedrongen overtollige reserves terug te laten vloeien naar consumenten.

Opletten met selectiefpolis

VGZ-verzekerden die voor het jaar 2014 een VGZ Natura Selectiefpolis hebben afgesloten moeten dit jaar extra goed opletten. De opvolger van deze polis is namelijk de polis VGZ Goede Keuze. Terwijl bij de oude verzekering nog 75% vergoed werd voor niet-gecontracteerde zorg, is dat vergoedingspercentage met de Goede Keuze polis in 2015 nog slechts 50%. En voor 15 behandelingen geldt met deze polis dat VGZ de behandeling alleen volledig vergoedt in een beperkt aantal ziekenhuizen. Welke ziekenhuizen dat zijn is echter nog niet bekend. Wie een goedkopere budgetpolis overweegt, moet dus goed opletten wat de verzekeringsvoorwaarden zijn om niet verrast te worden door onverwacht hoge zorgkosten.

Ook de premie van de Univé zorgverzekeringen (ook onderdeel van het VGZ-concern) is gestegen van respectievelijk € 95,95 naar € 107 per maand (natura) en van € 99,95 naar €112 per maand (restitutie). Of de andere zorgverzekeraars ook hun premies laten stijgen is nog afwachten. Zodra er nieuwe premies bekend worden, voegen we ze toe aan ons premieoverzicht. Zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 19 november de tijd om hun nieuwe premies en voorwaarden bekend te maken.

ZorgAlert

Wil je op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van zorg en zorgverzekeringen meld je dan aan voor de ZorgAlert.

Praat ook mee over wat een premieverhoging voor jou betekent.