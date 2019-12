Verbod op geneesmiddelen van Ranbaxy

Nieuws|Grondstoffen van geneesmiddelenfabrikant Ranbaxy mogen Nederland niet meer inkomen. Hoewel er geen sprake is van een direct gezondheidsrisico, kunnen ongeruste patiënten met een Ranbaxy-medicijn bij hun apotheek een ander merk halen.

Tijdens een controle van fabrieken van Ranbaxy in India werden onregelmatigheden aangetroffen, waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft besloten dat grondstoffen uit deze fabrieken Nederland niet meer in mogen. Het verbod werd in de Verenigde Staten al eerder ingesteld.

Ranbaxy-medicijn standaard meegegeven

De 4 grote zorgverzekeraars in Nederland, Achmea, CZ, VGZ en Menzis, hebben allen middelen van Ranbaxy op hun preferentielijst staan. Dit betekent dat als een patiënt het medicijn nodig heeft, de apotheek standaard dit merk meegeeft. Het meest voorgeschreven Ranbaxy-middel is Atorvastatine, tegen een te hoog cholesterol.

Vervangend middel toegestaan

De Inspectie heeft aangeven dat er geen direct gezondheidsgevaar is. Daarom worden de geneesmiddelen van Ranbaxy niet teruggeroepen en mogen de medicijnen nog gebruikt worden. Verzekeraars hebben echter aangegeven dat mensen die ongerust zijn bij hun apotheek een ander middel kunnen halen.

Ranbaxy-geneesmiddelen per zorgverzekeraar

Hieronder staat per zorgverzekeraar om welke medicijnen het gaat:

Zorgverzekeringen van CZ: CZ, CZdirect, Deta Lloyd, OHRA:

Atorvastatine

Tamsulosine

Zorgverzekeringen van Menzis: Anderzorg, Azivo, Menzis, PMA:

Atorvastatine

Zorgverzekeringen van Achmea: Agis, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life, TakeCareNow!, Zilveren Kruis Achmea:

Atorvastatine

Zorgverzekeringen van VGZ: Bewuzt, IZZ, Univé, ZEKUR, UMC, VGZ:

Alfuzosine

Atorvastatine

Buprenorfine

Olanzapine

Sertraline

Tamsulosine

Valaciclovir

Venlafaxine