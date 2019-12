Vergoedingen mantelzorg 2016

Meest uitgebreid

In opdracht van Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers, deed de Consumentenbond onderzoek naar de vergoedingen voor mantelzorg in aanvullende verzekeringen. Menzis springt eruit als verzekeraar met de grootste diversiteit aan vergoedingen voor mantelzorg. Deze verzekeraar vergoedt niet alleen vervangende mantelzorg voor 15 dagen per jaar, maar biedt ook vergoedingen voor een mantelzorgersarrangement, een mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen.

Vervangende mantelzorg

Het aantal dagen vervangende mantelzorg varieert nogal tussen de polissen. De meeste reguliere verzekeringen variëren in hun vergoeding van 5 tot 24 dagen. Koploper is Zorg en Zekerheid. Deze verzekeraar biedt bij verschillende aanvullende verzekeringen vergoeding voor maximaal 6 weken vervangende mantelzorg. De goedkoopste aanvullende verzekering waarin vergoeding voor mantelzorg opgenomen is, is de module Zorg & Herstel van FBTO. Voor €0,99 per maand heb je daar jaarlijks recht op maximaal €750 aan vergoeding voor zorg- en herstelkosten, waaronder vervangende mantelzorg (maximaal €140 per dag).

Overige vergoedingen

Naast vergoedingen voor vervangende mantelzorg, bieden verschillende verzekeraars ook vergoedingen voor een mantelzorgmakelaar, mantelzorgcursussen, dierenopvang en mantelzorgersarrangementen.

Bekijk voor een totaaloverzicht: vergoeding mantelzorg 2016. Verzekeringen die niet zijn opgenomen in het overzicht bieden geen vergoeding op het gebied van mantelzorg.

