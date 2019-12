Vermissing van persoonlijke spullen in een zorginstelling

Ziekenhuizen en verpleeghuizen adviseren patiënten vaak om waardevolle spullen thuis te laten. Maar je bril en gehoorapparaat heb je toch echt nodig. Hoe voorkom je vermissing? En wie is verantwoordelijk als je spullen toch kwijtraken?

Patiënt vaak zelf verantwoordelijk

In uitspraken van de Geschillencommissie komt naar voren dat een patiënt vaak zelf verantwoordelijk gehouden wordt voor het kwijtraken van spullen. Alleen wanneer de gezondheidstoestand van de patiënt het niet toelaat dat de patiënt zelf op de spullen let (zoals bijvoorbeeld bij een delier of bij een spoedoperatie) kent de zorginstelling een zorgplicht en draait deze vaak op voor de schade.

Kluisjes in ziekenhuizen

Als de verantwoordelijkheid bij jou als patiënt ligt, is het wel zo prettig als je je bezittingen veilig op kunt bergen. Toch beschikt maar 63% van de 52 ziekenhuizen over afsluitbare (nacht)kastjes. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017.

Ziekenhuizen die patiënten geen individuele opbergruimte bieden, willen soms op verzoek nog weleens spullen opslaan in een centrale kluis. Verder werken sommige ziekenhuizen met ‘bedbakjes’ waarin patiënten vlak voor een operatie persoonlijke spullen dichtbij kunnen opbergen.

Tips om vermissing van spullen te voorkomen

Voorzie je spullen van je naam, zodat ze gemakkelijk naar jou herleidbaar zijn

Maak een koordje aan je bril en gehoorapparaat, zodat je deze minder snel kwijtraakt

Neem bij tijdelijke opname in een zorginstelling een oude bril mee

Laat waardevolle spullen thuis, geef ze in bewaring bij iemand of leg ze in een kluis van de zorginstelling

Tips na vermissing van spullen

Informeer naar 'gevonden voorwerpen'; dit kan meestal bij de receptie of de beveiliging

Rapporteer de vermissing bij de juiste afdeling van de zorginstelling en kijk eventueel op ilost.co. Sommige ziekenhuizen gebruiken deze site om de gevonden voorwerpen te registreren

Vraag de zorginstelling naar de procedure bij vermissing of diefstal (en volg die)

Klaag bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling

Doe bij vermoeden van diefstal aangifte bij de politie

Check of je inboedelverzekering dekking biedt

Levert bovenstaande geen resultaat? Ga eventueel naar de geschillencommissie of schakel je rechtsbijstandverzekering in

Lees ook: