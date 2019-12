Verschil hoogste en laagste basisverzekering €29,70

Nieuws|ZEKUR van Univé heeft haar zorgpremie voor de basisverzekering 2014 vastgesteld op €80,25 per maand. Daarmee biedt ZEKUR op 15 november de laagste zorgpremie van Nederland. Bij een eigen risico van €860,00 komt de maandelijkse premie voor de basisverzekering op €65,25. De hoogste basisverzekeringpremie op 15 november is de Zilveren Kruis Beter af Exclusief polis bij een eigen risico van €360,00 kost deze per maand €109,95. Beide verzekeringen zijn af te sluiten in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.