Verschillen ziekenhuizen in aantallen operaties

Nieuws|Sommige operaties komen in een bepaalde regio soms 2 tot 5,5 keer vaker voor dan elders in Nederland.

Zorgverzekeraars Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij bij twaalf veel voorkomende aandoeningen is gekeken hoe snel een operatie volgt. De grootste regionale verschillen zijn gevonden bij operaties van rughernia, spataderen, vaatvernauwing in de benen, beknelde polszenuw en goedaardige prostaatvergroting. Bij rughernia opereren sommige ziekenhuizen 5,5 keer vaker dan elders. Het onderzoek is gedaan onder alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Bron: Persbericht Zorgverzekeraars Nederland