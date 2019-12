Reviews van Avéro Achmea Aevitae zorgverzekering

De klantenservice is echt top. Zij denken professioneel en erg klantvriendelijk mee. Voorts kunnen declaraties digitaal (d.m.v. scannen en internet) worden ingediend. De declaraties worden erg snel uitbetaald en de papieren overzichten volgen daarna snel. Een positieve zaak is dat Avéro Achmea zijn klanten niet bombardeert met digitale- of papieren reclame.

Zorgverzekering afsluiten gaat zeer gemakkelijk. Administratief is het er een puinhoop. Op 29-09-2015 31-10-2015 25-11-15 18-12-2015. Sinds Augustus 2015 werd er bij mij - terwijl er voldoende saldo is- geen premie meer geïncasseerd en heb daarover zelf contact opgenomen. Na mijn verzoek op 14-12-2015 zou een overzicht toegestuurd worden. Tot vandaag niets ontvangen, dus ben ik weer in de telefoon geklommen. Na enig doorverbonden te zijn, kwam ik uit bij een medewerker, werkzaam op een of andere financiële afdeling. De medewerker gaf toe dat haar collega geen overzicht heeft verzonden en dit waarschijnlijk is blijven liggen, Dankzij Avero heb ik nu een incasso burau achter mn broek aan en word ik ook belast met incasso kosten! Avero bedankt! Ze zullen wel denken dat het geld bij de consumenten op de rug groeit en het niet alleen bij verzekeraars zakken vullen is.