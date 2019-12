Reviews van Bewuzt zorgverzekering

KDW85 28 november 2019







Klantenservice is extreem lastig te bereiken. Bij de chat word je er steeds uitgegooid, wanneer je vraag niet makkelijk te beantwoorden is. Begin Oktober een aanvraag gedaan voor IVF in het buitenland (ik woon in een grensgemeente en het dichtstbijzijnde ziekenhuis (Gecontracteerd) ligt net over de grens in Belgiƫ), bij indiening van de documenten kreeg ik de bevestiging binnen 10 werkdagen reactie te krijgen. Inmiddels zijn we 2 maanden (!) verder nog steeds geen reactie. Wanneer ik ernaar vraag krijg ik vage antwoorden dat ik geduld moet hebben dat het normaal gezien 14 werkdagen duurt (ook die 14 dagen zijn al ruimschoots voorbij). Na aandringen wil de student vd klantenservice contact opnemen met de betreffende afdeling om vervolgens nooit meer iets te horen. De app heeft bijna dagelijks errors wegens onderhoud kun je dan niet inloggen. Kortom ik ben al jaren bij Bewuzt verzekerd maar ik heb dan ook nog nooit zorg nodig gehad. Nu ik het nodig heb laten ze mij in de kou staan. :-(

anoniem 15 november 2019







FABELTJESKRANT is een uitvinding van Bewuzt / VGZ !! Eerst toestemming geven ( zelfs zwart op wit ) voor enkele behandelingen en halverwege de behandelingen ermee stoppen.Terwijl ik netjes mijn premie betaald die ze zelf ervoor vragen. Als de medewerkers van Bewuzt / VGZ er niet uitkomen om je een uitleg te geven dan kunnen ze alleen maar hun standaard zinnen herhalen. Precies wat wat ze op een amateuristische cursus hebben geleerd. Herhalen uhh sorry, herhalen uhhh sorry, herhalen uhhh sorry. Bewust en VGZ hebben dezelfde werkwijze: toezeggen, je aan het lijntje houden en je het gevoel geven dat ze om je geven. Het laatste doe ik maar af als ONZIN!

JW 15 november 2019







Al een jaar bezig om een uitkering van de tandongevalleneverzekering te krijgen. Het is bij Bewuzt een kunst geworden om je het administratieve bos in te sturen. Door chaos aan hun kant weet je zelf niet meer wat er nu betaald gaat worden en wat niet. Heel knap om chaos in je verdienmodel te stoppen. Dat zal hen een flinke besparing opleveren. TIP: KIES NOOIT VOOR BEWUZT, het is de frustratie echt niet waard.

Angela 19 augustus 2019







Niks wordt vergoed. Alles zelf betalen of eigen risico. En dat ook nog nadat je aanvullende pakketen hebt. Waarvoor betaal ik maandelijks dan zoveel als ik daarna toch weer een rekening krijg? Ik kan niet wachten tot het einde van dit jaar als ik van dit wurgcontract af ben en dan stap ik over. Verder is de informatievoorziening ook erg dubbel geschreven waardoor ik ook nog continu moet bellen hoe de vergoeding precies in elkaar zit.

Ka 22 mei 2019







