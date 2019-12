De Amersfoortse zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van De Amersfoortse vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een De Amersfoortse zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Lees meer over vergoedingen van de De Amersfoortse zorgverzekering.

Over De Amersfoortse zorgverzekering

Na de oorlog is De Amersfoortse als 1ste verzekeraar gestart met de uitgebreide ziekenhuisverzekering. Met onze zorgverzekering helpen wij u snel aan de juiste zorg. En heeft u altijd vrije keuze. We willen onze klanten zoveel mogelijk werk uit hoofd en handen nemen. Door het bieden van de juiste producten en diensten, voor arbeidsongeschiktheid, verzuim, zorg en pensioen. Dat doen we samen met verzekeringsadviseurs. De Amersfoortse maakt onderdeel uit van a.s.r.