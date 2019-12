Reviews van Ditzo zorgverzekering

De informatievoorziening bij Ditzo is erg slecht, de website lijkt helder, maar is misleidend. De pechvogelhulp is een lokkertje, toen ik daadwerkelijk een ongeluk had gekregen waardoor ik fysiotherapie nodig had kreeg ik te horen dat zij mij niet zouden helpen - ondanks verwijsbrief van de huisarts - zonder opgaaf van reden. Verder spreken ze van vrije ziekenhuiskeuze, nog een lokkertje, want je denkt dat het om vrije artsenkeuze gaat, maar dit is niet het geval. In feite verschilt de basisverzekering van Ditzo dus niet met die van andere (grote) zorgverzekeraars. Ditzo doet niks voor je en je moet zelf in de gaten houden of je recht hebt op een vergoeding, die krijg je soms pas na lang aandringen. Iets simpels als de declaratie van medicijnen door de apotheek gaat wel prima en snel. De klantenservice geeft verkeerde informatie over vergoedingen en neemt hier vervolgens geen verantwoordelijkheid voor. Als klant ben je duidelijk een middel om geld te verdienen.