Reviews van De Goudse zorgverzekering

Ben al een jaar of 10 bij de Goudse verzekerd. Er is duidelijk inzichtelijk wat wel en wat niet vergoed is. Dit kan men per verzekerde via de Website en in toegestuurde informatie bekijken. Er is vrije keuze van zorg waardoor je gewoon datgene zoekt wat voor jou belangrijk is en het beste werkt. Heb in al die jaren nooit problemen gehad met vergoedingen. Bij de tandarts verzekering is er sprake van een maximum percentage wat vergoed wordt. Dit laatste houd je scherp in het maken van keuzes. De rekeningen komen altijd langs en blijven niet voor je "verborgen" omdat ze automatisch betaald en afgehandeld worden. Al met al ben ik tevreden met de Goudse.