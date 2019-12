Reviews van Kiemer zorgverzekering

Deze zorgverzekeraar gekozen via Independer. Was op moment van aanmelden bij ons onbekend. Heeft zich als zeer betrokken zorgverzekering getoond toen mijn echtgenoot plotseling ongeneeslijk ziek bleek. Vriendelijk en correcte afhandeling van vragen. Kiemer deed zeer veel moeite om een passend ziekenhuis te vinden voor een second opinion. Zorgvervoer van en naar ziekenhuis en naar Maastro werd geregeld en vergoed. Zelfs de zorgtaxi naar Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis werd vanuit Zuid Limburg naar Amsterdam vergoed. Prima verzekering die declaraties snel afhandeld en betaald. Deskundig personeel dat meedenkt en goede administratie voert.

Deze KIEMER Zorgverzekeraar denkt echt met je mee en geeft je ook nog eens goede Informatie en Tips om beter van je Zorgverzekering gebruik te kunnen maken, zeer weinig Correspondentie en absoluut géén Reclame, alleen de informatie over verbruikt Eigen Risico krijg je netjes thuisgestuurd en met de mededeling wanneer dat van je betaalrekening wordt afgeschreven. Zij verdienen véél Complimenten voor hun gevoerde belijd, om hun klanten zo weinig mogelijk lastig te vallen, dat hebben wij wel eens anders beleefd bij andere Zorgverzekeringen. Het Allerbelangrijkste Argument van ons is dat je bij elke Zorgverlener terecht kunt, zowel in Nederland als ook in geheel Europa en alle NL-Verdragslanden, dus ook voor Niet Spoedeisende Operatie's ect..