Reviews van PMA zorgverzekering

John 12 maart 2019







PMA beloofd een bonus van 33,00 euro per jaar, echter in verzekeringsjaar 2017 en 2018 , is gebleken dat ik die bonus helemaal niet heb ontvangen, PMA is daar niet duidelijk in geweest met het afsluiten van deze verzekering, onlangs zag ik pas dat ik dat via PMA moet indienen, de dame aan de telefoon(8 maart 2019) zei dat ik alleen over 2018 deze bonus uit coulance nog kan terug vragen, via de mail en er moet elk jaar opnieuw een aanvraag ingediend worden, dat PMA niet duidelijk hierin is geweest, doet volgens de telefoonmevrouw niet ter zake, te laat is te laat, PMA had in eerste instantie duidelijk moeten vermelden dat dat op deze manier gaat, de bonus van PMA is een wassen neus! Ik hoorde van Menzis dat veel meer mensen deze klacht hebben, PMA is een soort tussenpersoon de verzekeringen afsluit

P.E.M 30 december 2018







Je kunt eenmaal per jaar kiezen voor een geldbedrag of cadeau helaas cadeau is er na 2 maanden nog niet slechte zaak toch maar na veel mailtjes voor de bonus van 33 euro gekozen

AH1955 12 november 2018







PMA is een tussenpersoon waarbij je extra korting krijgt op je zorgverzekering of autoverzekering. Je hebt dus feitelijk met je oude zorgverzekeraar of autoverzekeraar te maken terwijl je extra korting krijgt op je premies. De door ANONIEM ingediende review slaat dus nergens op. Als je bij je autoverzekering schade hebt meld je het uiteraard ook bij PMA maar de verdere afhandeling gaat op de normale wijze zoals voordat je lid van PMA werd voor de extra korting.

anoniem 24 april 2018







PMA is op het eerste gezicht een prima verzekeraar. Het biedt een redelijk product tegen een goede prijs. Goedkoper kan je het bijna niet krijgen. Wat je er voor terug krijgt qua afhandeling is buiten proportioneel. Ik heb begin dit jaar een aanrijding gehad. Met de tegenpartij netjes alles op papier gezet en gelijk opgestuurd naar de verzekeraar (met foto's, uitleg). Na 1 maand te hebben gewacht maar eens opgebeld hoe het nu zit, want had nog niks gehoord. Geen bevestiging van ontvangst, geen indicatie hoe lang het duurde. Mij werd telefonisch verteld dat ik binnen een week bericht zou krijgen. Gewacht, maar je raadt het al: niks gehoord. Nog een paar daagjes gewacht, weer telefonisch contact gehad. Het was wat drukker de week er op zou ik wat horen. Weer een week gewacht. Niks gehoord. Weer gebeld, zelfde verhaal! Ik ben redelijk geduldig, maar toen er 2 maanden gepasseerd waren maar een e-mail gestuurd. Tot op de dag van vandaag (3 maanden na het ongeluk) NIKS gehoord! Daarom een 1!

bouwman 24 november 2016







