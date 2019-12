Reviews van PNOzorg zorgverzekering

PNO betaalde al 2 keer niet aan kosten voor mijn zieke dochter. Gelukkig kan ik het zelf betalen. Het is mijn schuld dat ik mijn dochter daar verzekerd heb. Ik wilde een restitutie polis omdat dan altijd toch iets vergoed wordt. Maar zoals altijd hanteren zij eigen regels. Dit betekent als zij vinden dat een nota bene een geregistreerde arts medische handelingen verricht dat zij die niet hoeven te vergoeden omdat zij vinden dat het gewoon niet nodig is. Je bent verzekerd maar een commercieel object. Helaas is dit bij vele verzekeraars zo. Dus daar niet verzekeren want ze hanteren eigen regels die niet duidelijk ergens vermeld worden. Jammer maar wij gaan daar weg.

na 1 jaar bij pno , gaan we snel weer overstappen. Krijgen als bestaande klanten een 20% !!!!!! premieverhoging om de oren! Roken wij? nee, Drinken wij? nee , nooit , geen druppel. Drugs? natúúrlijk niet, is voor born losers. maar wel de hoofdprijs betalen, no way. Contact loopt stroef, duurt erg lang per mail en telefoon. Website zeer amateuristisch en omslachtig.