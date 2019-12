Reviews van Turien & Co zorgverzekering

el 31 juli 2016







Toon per onderdeel

Informatievoorziening is zeer slecht. De afrekeningen die ik krijg zijn totaal niet transparant en er komen op onregelmatige tijden extra kosten in rekening. Een jaar na het overstappen op een andere zorgverzekering heb ik nog een afrekening gekregen van een behandeling die nog in m'n eigen risico zat. Er is geen enkele duidelijkheid over wat ik moet betalen, irritant.

Naomi 20 mei 2016







Toon per onderdeel

Zeer slechte ervaring met deze zorgverzekering. Geen geen informatie of onvolledige informatie. Klantenserice is zeer slecht. Lijken meer focus te hebben voor geld binnen halen, totaal niet klant gericht. Voor ons nooit meer Turien en Co wat eigenlijk ook VGZ is.

Fam.Groeneveld 20 juni 2015







Toon per onderdeel

Polisvoorwaarden/uitkeringen zijn goed,maar de klantenservice en afrekeningen zijn beneden de maat,en dan zeg ik het netjes. Stuur je een vraag over de mail,nooit antwoord terug,ga je maar weer bellen,heel lang in de wacht,daarna uitzoeken,maar snappen er volgens mij zelf niets van,bv Buitenland medicijnen gedeclareerd,moest vergoed worden,toch ging t vh eigen risico af,gemaild,geen reactie,dan maar weer bellen......ze hadden nw pc systeem,las alleen medicijnen,geen buitenland medicijnen,U krijgt t gewoon vergoed,na 2mnd nog niks,weer gebeld,en ja hoor na weer een maand was t terug,en zo kan ik nog wel een pr tekortkomingen opnoemen. Zijn dus ook over gestapt per 1jan 2015 naar andere zorgverzekering,maar krijg nu net weer een correctie afrekening v Turien die al 11dg open staat,nooit wat ontvangen en ben ook al half jr geen klant meer,dus heb t net maar weer geprobeerd om een mailtje te sturen,wie weet zijn ze 2015 goed begonnen en reageren ze terug,maar ben er bang voor.

cms 26 januari 2015







Toon per onderdeel

prima, tenzij je een vraag hebt, dan gaat het mis. slechte zorgverzekering. slechte klantenservice, weten zelf niet wat ze aanbieden, moeten dat de hele tijd checken, kraampakket een half jaar van te voren aangevraagd en na drie keer bellen nog steeds niet ontvangen. Bieden ook hun excuses niet aan. Zeer, zeer slecht.

JB 28 oktober 2014







Toon per onderdeel