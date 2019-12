Verzekeraars willen jong en gezond

Nieuws|Voor zorgverzekeraars is het steeds interessanter om jonge en gezonde mensen in hun verzekeringenbestand te hebben. Deze groep levert per persoon een winst van €140 per jaar op, terwijl iemand met een langdurige aandoening €400 verlies betekent.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Deze partijen maken zich zorgen over het feit dat zorgverzekeraars hun verzekerden gaan selecteren op gezondheidsrisico's en dat dit ten koste gaat van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

Compensatie

Zorgverzekeraars die veel ongezonde (en dus voor hen 'dure') verzekerden hebben, krijgen wel een compensatie uit een speciaal fonds: het risicovereveningsfonds. Maar deze compensatie is niet perfect. Verzekeraars ontwikkelen daarom polissen voor de gezondere hoopopgeleide jongeren, zoals ZEKUR, BESURED en Promovendum.

Het onderzoeksrapport is aan de Vast Kamercommissie VWS overhandigt, die op 3 juli debatteert over het risicovereveningssystteem. Volgens de NPCF en de CG-Raad moet dit systeem verbeterd worden, zodat er geen sprake is van winst- of verliesgroepen.

Medisch acceptatiebeleid

Ook de Consumentenbond gaat dit jaar onderzoek doen naar het medische acceptatiebeleid van zorgverzekeraars. Maakte je medische selectie mee, werd je uitgesloten van een bepaalde behandeling of kreeg je een lager pakket aangeboden? Meld dit via rdjong@consumentenbond.nl.

Bron: NPCF