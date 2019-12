VGZ wil informatie over zorgkosten verbeteren

Dit heeft VGZ laten weten nadat de Consumentenbond een oproep deed aan alle zorgverzekeraars om onder meer de toegankelijkheid van de 'mijn-omgeving' van verzekerden te verbeteren.

Uit onderzoek van de Consumentenbond werd duidelijk dat rekeningen soms vragen oproepen en dat consumenten helaas nog te weinig betrokken worden bij de controle van een zorgnota. Vooral de invoering van de '2-stapsverificatie' door zorgverzekeraars heeft veel reacties losgemaakt. Daardoor hebben verzekerden die willen inloggen op de website van hun zorgverzekeraar vaak naast Digid een mobiele telefoon nodig. Het gebrek aan alternatieve mogelijkheden riep irritatie op bij consumenten.

Inzicht in zorgverbruik

De meeste consumenten loggen overigens zelden of nooit in op de website van de zorgverzekeraar. Het zou daarom goed zijn dat verzekerden ook op andere manieren geïnformeerd worden over hun zorgkosten. Het is belangrijk dat consumenten op een toegankelijke en eenvoudige manier hun zorggegevens kunnen inzien en aan de bel kunnen trekken als er bijvoorbeeld een verkeerde nota is gedeclareerd door een zorgverlener. De Consumentenbond heeft daarom alle zorgverzekeraars concrete verbeterpunten aangereikt.

Verbeteringen

VGZ heeft toegezegd dat ze zullen onderzoeken of er een alternatief kan komen voor de sms-verificatiecode bij het inloggen met Digid. Ook kijkt de verzekeraar of er bij iedere ingediende nota een melding kan worden gestuurd aan de verzekerde. Het verzoek om de mijn-omgeving beter vindbaar en overzichtelijker te maken, gaat VGZ ook oppakken. De Consumentenbond vindt dit een goede zaak en gaat ervan uit dat deze aanpassingen zo snel mogelijk in de praktijk worden doorgevoerd.

De Consumentenbond is nog in afwachting van een reactie van de andere zorgverzekeraars. We blijven dit uiteraard volgen.

