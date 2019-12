Voorkom te laat doorgeven wijzigingen huidige zorgverzekering

Nieuws|Bij overstappen van zorgverzekeraar moet je je huidige verzekering uiterlijk 31 december opzeggen en voor 1 februari een nieuwe afsluiten. Maar hoe zit het met de deadlines voor wijzigingen in de huidige polis als je niet overstapt? Verzekeraars hanteren verschillende data waarop je de aanpassingen voor je huidige polis uiterlijk kunt doorgeven. De Consumentenbond zocht per verzekeraar uit welke data ze hanteren.

Dezelfde verzekeraar, andere zorgpolis

Ook als je niet overstapt van zorgverzekeraar kun je je zorgverzekeringpakket wijzigen. Wijzigingen in de basisverzekering kunnen het type polis (natura of restitutie) en de hoogte van het eigen risico betreffen. Voor de aanvullende verzekeringen kun je het type pakket en de hoogte van de vergoedingen wijzigen.

Uiterlijk 31 december wijzigingen doorgeven

Verzekerden bij Menzis (waaronder ook de verzekeringen van Menzis, Anderzorg, Azivo en HEMA vallen), CZ (met de labels CZ, CZdirect, OHRA en Delta Lloyd) en VGZ (met de labels VGZ, Bewuzt, IZZ, UMC, Univé en Zekur) moeten uiterlijk 31 december actie ondernemen als ze hun polis willen wijzigen.

Bij sommige zorgverzekeraars maand extra de tijd

Er zijn ook verzekeraars waarbij je voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering ook nog in januari wijzigingen door kunt geven voor de basis- een aanvullende verzekering. Dit kan bij de volgende zorgverzekeraars: DSW, Stad Holland, Zorg & Zekerheid, ONVZ, PNOzorg, VvAA, Ditzo en de Amersfoortse.

Verzekerden bij Achmea (waaronder de labels Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, De Friesland, Interpolis, Kiemer, OZF, Pro Life en Ziezo vallen) kunnen wijzigingen in hun basisverzekering doorgeven tot en met 31 december. Aanpassingen in aanvullende verzekeringen kunnen nog tot een maand later worden gedaan. Uitzondering hierop is FBTO. Waar voorheen gedurende het jaar de modules van FBTO nog konden worden aangepast, geldt nu dat deze alleen nog jaarlijks per 1 januari aangezet kunnen worden.

Let op wachttijd

Voor Salland en Salland ZorgDirect geldt de uiterste wijzigingsdatum van 31 december voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering. Wel geldt dat de aanvullende polis nog gedurende het jaar kan worden opgehoogd. Let erop dat er dan wel een wachttijd van 6 maanden geldt, voordat aanspraak kan worden gemaakt op vergoedingen vanuit de nieuwe aanvullende verzekering.